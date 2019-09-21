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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TDV Genel Başkanı Polat'tan Suriye'ye ziyaret - AZEZ

TDV Genel Başkanı Polat'tan Suriye'ye ziyaret - AZEZ

- Açılış kurdelesi kesilmesi - Plaket takdimi - Öğrencilere çanta hediye edilmesi - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Başkanı Mehmet Savaş Polat ile röportajTDV Genel Başkanı Polat'tan Suriye 'ye ziyaret - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Başkanı Mehmet Savaş Polat, Suriye 'nin kuzeyindeki Azez ilçesine ziyarette bulundu - Polat ve beraberindeki heyet, ilçedeki iki okulun açılışını yaptı, çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - TDV Genel Başkanı Polat: - "Bu topraklarda iyilik çalışmaları yapıyoruz. Buradaki gençleri terör faaliyetlerinden ve algı operasyonlarından uzak tutmak adına doğru bilgiyi, doğru kaynaklardan ulaştırmaya devam edeceğiz"AZEZ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Başkanı Mehmet Savaş Polat ve beraberindeki heyet, Suriye 'nin kuzeyindeki Azez ilçesini ziyaret etti.Polat ve beraberindekiler, Azez'in Tilalişam köyünde Pakistan yardım kuruluşu Müslim Hands ortaklığında yaptırılan 12 derslikli Şehit Ahmad İbrahim Nffal isimli okul ile Havar Kilis köyündeki 10 derslikli bir ilköğretim okulunun açılışını yaptı.Açılışa, Suriye li yetkililerin yanı sıra Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin ve koordinatör müftüler de katıldı.
Polat, beraberindeki heyet, açılışını yaptıkları okullarda çocuklara çanta, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Heyet daha sonra Suriye 'nin kuzeyindeki kamplarda günlük olarak çıkarılan 15 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtılmasına yardım etti. - "Bölgede eğitime önem veriyoruz"Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye 'de eğitim başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin öncelikli alan olduğunu belirten Polat, "Bölgede farklı yerlerde okullarımız var, bugün burada iki yeni okulun açılışını yaptık. Biri ilkokul diğeri lise düzeyinde. Aynı zamanda buradaki açılış vesilesiyle Kayseri müftülüğü 2 bin öğrenci için kırtasiye malzemesi ve çanta gönderdi, bunların dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.
Polat, bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Ümmetin bir parçası olan bu topraklarda iyilik çalışmaları yapıyoruz. Buradaki gençleri, terör faaliyetlerinden ve algı operasyonlarından uzak tutmak adına doğru bilgiyi, doğru kaynaklardan ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Polat, Suriye 'nin kuzeyinde yıkılan 300 caminin tadilatını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Muhabir 15 Bin Kişi Koordinat İlköğretim Okulu Kırtasiye Malzemesi 

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