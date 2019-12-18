Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - TEL HALEF

TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - TEL HALEF

- TDV'nin Suriye'de terörden temizlenen bölgelere yardım götürmesi - Bölgeden görüntü - Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Müftüsü, TDV Şube Başkanı Hasari Altunova'nın konuşmasıTDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'de terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'te ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf ekipleri, terörden temizlenen bölgedeki ailelerin ihtiyaçlarının tespiti için çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda, Tel Halef köyünde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısı sonucu yaralanan ve mağdur olan aileler ziyaret edildi.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Müftüsü, TDV Şube Başkanı Hasari Altunova, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Tel Halef bölgesinde geçtiğimiz günlerde teröristlerce patlatılan araçta hayatını kaybeden 20 sivilin ailelerini ve yaralanan 70 kişiyi evlerinde ziyaret ederek yardım ulaştırdık ve ihtiyaç tespiti yaptık." ifadesini kullandı.Bölgede insani yardım çalışmalarının yanı sıra teröristlerin zarar verdiği camilerin onarıldığını da belirten Altunova, bölgede sahih din hizmeti sunacak personele eğitim verildiğini kaydetti.

İnsani Yardım Terör Örgütü Teröristler Saldırı Bombalı Araç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı