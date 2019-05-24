TDV'den Nijerya'da uluslararası öğrenci mülakatı - ABUJA
- Uluslararası öğrenci mülakatlarından detaylar - TDV Temsilcisi Halit Ziya Ciddi ile röportajABUJA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja 'da düzenlenen uluslararası öğrenci mülakatlarına 80'in üzerinde öğrenci katıldı. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda, Diyanet Vakfının desteğiyle Uluslararası Öğrenci Bursları kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja 'da öğrenci seçmek için mülakatlar yapıyor. Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TDV Temsilcisi Halit Ziya Ciddi, 80'in üzerinde öğrenciyle mülakat yaptıklarını belirtti. Mülakatta başarılı olan öğrencilerin Konya, Kayseri, Bursa, Ankara ve İstanbul'da bulunan imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim göreceğini dile getiren Ciddi, "Mezun olan öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde burada din eğitime katkı sağlayacaklar." dedi. Sınav ve mülakatlar ile ilgili bilgi veren Ciddi, "Öğrenci seçimlerimizde görsel yetenek testi, Kur'an - ı Kerim ezberi ve güncel dini bilgiler ile ilgili sorular soruyoruz ve bunun neticesinde bir karara varıp öğrencilere puan verip öğrenci seçiyoruz." diye konuştu. TDV sınavına Nijerya'nın farklı eyaletlerinden birçok öğrenci katılırken Nijeryalı Abdul Gaffar Miftahudden de başkent Abuja 'ya 500 kilometre uzaklıktaki İlorin eyaletinden sınava geldi.TDV burslarını arkadaşı aracılığıyla öğrendiğini dile getiren Miftahudden, "Osmanlı Devleti yaklaşık 600 yıl dünyayı hükmetti, İslamı yaydılar ve Müslümanlara yardım ettiler. Bunun için Mısır'da ilahiyat eğitimi hakkı kazandım ama gitmek istemedim çünkü Osmanlı tarihine baktığımız zaman Türkiye'de kaliteli ilahiyat eğitimi alacağımı düşünüyorum." dedi. Miftahudden, yeni bir kültür ve yeni dil öğrenmek için Türkiye'ye gitmek istediğini sözlerine ekledi.
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