TDV Bosna Hersek'te 'İyilik Sofrası' kurdu - MİLODRAZ
TDV Bosna Hersek 'te "İyilik Sofrası" kurdu - MİLODRAZ - TDV'nin Milodraz'da düzenlediği iftar programı - TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ın açıklamasıTDV Bosna Hersek 'te "İyilik Sofrası" kurdu - Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosnalı Fransisken rahiplere ibadet özgürlüğü bahşettiği Ahidname'nin ilan edildiği Milodraz köyünde iftar verildiMİLODRAZ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fatih Sultan Mehmet'in 1463 yılında Bosna Hersek 'i fethinin ardından buradaki Fransisken rahiplere ibadet özgürlüğü bahşettiği Ahidname'nin ilan edildiği Fojnica şehri yakınındaki Milodraz köyünde "İyilik Sofrası" kurdu.Köy sakinlerinin bir araya geldiği iftar sofrasına TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ve TDV gönüllüsü olarak Bosna Hersek 'e gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncularından Celal Al Nebioğlu da katıldı. Kur'anı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan iftar programında, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da dua etti.TDV Genel Müdürü Polat, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek 'te dün Boşnakça mealli Kur'anı Kerim dağıttıklarını, bugün de Ahmiçi köyünde yaşayan gazilere ve ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri ulaştırdıklarını anımsatarak, bu ülkedeki ramazan faaliyetlerinin sonunda ise Ahidname'nin ilan edildiği bu anlamlı mekanda iftar sofrası kurduklarını söyledi.
TDV ekiplerinin Bosna Hersek ile birlikte 84 farklı ülkede ve 326 bölgede benzer faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade eden Polat, bu faaliyetler kapsamında gıda ve hijyen kolileri ile adak kurbanların dağıtıldığını, bu ülkelerdeki Müslümanlarla iftar sofralarında buluşulduğunu aktardı.Polat, ramazan ayı boyunca dünya genelinde 90 bin gıda kolisi dağıtıldığı ve 250 bin Müslüman için iftar verildiği söyleyerek, yurt içinde de her biri 25 Türk Lirası olacak şekilde 1 milyon 750 bin Türk Lirası değerinde gıda kartları dağıttıklarını dile getirdi.Yurt içi ve dışındaki toplam yardım rakamının 15 milyon Türk Lirası civarında olduğunu belirten Polat, bazı bölgelerde bayram öncesi yetimlerin giydirilmesi ve çocuklara birtakım hediyeler alınması gibi faaliyetler de gerçekleştirdiklerini aktardı.Polat, tüm Türk halkının ve Müslüman aleminin ramazan bayramını da tebrik ederek, "Bu mekanlarda bir yandan tarih var, bir yandan yaşanmış acılar var. Bu bayramlar inşallah bu acıların tekrar yaşanmamasını vesile olur. Hem Bosna halkına hem de halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.