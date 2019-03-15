Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
TDV Bakü Türk Lisesi'nde Çanakkale şehitleri anıldı - BAKÜ

TDV Bakü Türk Lisesi'nde Çanakkale şehitleri anıldı - BAKÜ

- Programdan detaylar - Öğrencilerin şiir okumasıTDV Bakü Türk Lisesi'nde Çanakkale şehitleri anıldıBAKÜ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nde, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.
Etkinliğe, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş, Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Telman Nusretoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde büyük öneme sahip olduğunu, Çanakkale şehitlerinin anısının daima Türk milletinin kalbinde yaşadığını ve yaşayacağını söyledi.

Ağırman, Çanakkale şehitlerinin Azerbaycan'da da anılmasının iki ülke arasındaki ebedi dostluk ve kardeşliğin göstergesi olduğunu belirtti.
Etkinlikte Çanakkale Zaferi ve tarihteki önemine ilişkin konuşan Nusretoğlu da Çanakkale'yi geçme planı yapan İngiliz komutanların Türk'ün imanını, cesaretini ve ülküsünü hesaba katmadıklarını söyledi.

Emperyalistlerin Anadolu'daki Türk varlığını yok etmeyi planladıklarını, bu planları bugün de yaşattıklarını vurgulayan Nusretoğlu, söz konusu güçlerin 1915'te başarılı olamadıkları gibi bugün de başarı elde edemeyeceğinin altını çizdi.TDV Bakü Türk Lisesi öğretmenlerinin seslendirdiği Çanakkale Türküsü klibinin etkinlik, öğrencilerin müzik ve tiyatro gösterileri, şiir dinletileriyle devam etti.

Yan Etki Öğretmenler Öğretmen Akkale Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı