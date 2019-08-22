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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
TDV, 453 bin 560 kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - ANKARA Haberi

TDV, 453 bin 560 kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - ANKARA Haberi

- Kurban kesim alanından görüntüler - Zor şartlar altında kurban dağıtımı yapılması - Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen kampanya kapsamında bu yıl 453 bin 560 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü kampanya kapsamında bu yıl 453 bin 560 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim programı kapsamında yurt içi ve yurt dışında 453 bin 560 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Kurban kesimi organizasyonuyla 149 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan TDV gönüllüleri, Yemen'den Haiti'ye, Arakan'dan Gazze'ye zorlu hava şartlarında Türk milletinin hayır elini milyonlarca aileye uzattı.TDV ekipleri, Uganda, Yemen, Gine ve Nepal'deki kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerinde yoğun yağıştan dolayı zor anlar yaşadı. Selde kurban kesim ve dağıtım çalışmalarında bulunan ekiplere bölge halkı da destek verdi. - Arakanlı Müslümanlardan Türk halkına teşekkürArakan'a giden TDV gönüllüleri, Myanmar hükümeti tarafından yapılan zulmün de canlı şahidi oldu.Kurban çalışmaları kapsamında Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği kamplara giren ekipler, oradakilerle bayramlaşarak kurbanlarını teslim etti. Arakanlı Müslümanlar da Kurban Bayramı'nda kendilerini yardımlarıyla yalnız bırakmayan Türk halkına hem teşekkür hem de dua etti.Sudan sokaklarında bayram boyunca çalışmalarına devam eden gönüllüler, ekmeklerini yağmur suyuna bandırıp Türkiye'den gelen ekiplerle paylaşmak isteyen çocukların bu davranışıyla duygulandı.Savaşın başladığı günden bu yana Suriye'de yardım faaliyetlerine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı'nda da savaş mağduru aileleri yalnız bırakmadı. İdlib, Azez, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde başta dağınık kamplarda yaşayan aileler olmak üzere pek çok kişiye kurban yardımı ulaştıran TDV gönüllüleri, çatışmaların devam ettiği bölgelerde de mağdurlara zorlu şartlarda yardımları iletti.

Yaşam Mücadelesi Çatışma Yurt Dışı Hükümet Yağmur Suyu 

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