TDBB'den Bosna Hersek şehitlerine anıt - DOĞU DOBOJ Haberi
: - Anıt açılışı detay görüntüler - Doğu Doboj Belediye Başkanı Kemal Bratic açıklamasıTDBB'den Bosna Hersek şehitlerine anıt - Türk Dünyası Belediyeler Birliğince, Bosna Hersek 'in Doğu Doboj kasabasına bağlı Polje'de Bosna savaşı şehitleri ve sivil kurbanları için anıt inşa edildiDOĞU DOBOJ (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından Bosna Hersek 'in Doğu Doboj kasabasına bağlı Polje'de, Bosna'daki savaş (1992 - 1995) sırasında hayatını kaybeden şehitler ve sivil kurbanlar için anıt yapıldı.Anıtın açılış töreninde, şehitler ve savaşın sivil kurbanları için dua okundu.Törene katılan TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Doğu Doboj Belediyesinin TDBB'nin Bosna Hersek 'teki 25 üyesinden biri olduğunu belirterek, bu kasabanın savunulmasında canı pahasına mücadele edenler için anıt inşa edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Solak, TDBB olarak Bosna Hersek 'teki projelerini sürdüreceklerini ifade etti. Doğu Doboj Belediye Başkanı Kemal Bratic de şehit ve sivil kurbanları anmak için düzenlenecek törenlerin bundan sonra bu anıtta yapılacağını dile getirerek, "Anıt, savaş zamanında burada yaşananları unutturmamamız gerektiğinin de bir mesajı." dedi. Anıtın üzerinde 340 şehit ve sivil kurbanın adının yazılı olduğunu aktaran Bratic, savaş zamanında Sırp birliklerle sınır hattı olan Doğu Doboj'da her yaştan yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.