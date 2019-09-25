TCMB Başkanı Uysal: '2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz' - ANKARA
TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması - Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (1)
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