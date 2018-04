TCG Sancaktar harp gemisi Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

-Geminin görüntüsü

- Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemilerinden TCG Sancaktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, TCG Bayraktar’dan sonra ikinci gemi olan TCG Sancaktar da düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Tuzla Anadolu Tersanesi’nde düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) İcra Kurulu Başkanı Sualp Ürkmez, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan ADİK Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Adnan Özbal, Sancaktar gemisinin hikayesini davetlilere anlatarak, “Biz 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü gemimizi denize indirmek için bir tören düzenlemiştik. Tüm hazırlıklarımızı yapmış, Sayın Başkanımız, bakanlarımız, komutanlarımız katılım için teyit vermişlerdi. Törenden bir gün önce 15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra sayın Başbakanımızı Dolmabahçe’de ziyaret ettik. Akşamüstü sayın Başbakanımız ofisi terk ederken ‘Sulap her şey hazır mı yarın geliyoruz’ demişti. Ben de baktım her şey yolunda. Ofisime çıktım. Televizyonu açtık bir baktık yolda tanklar hain terör örgütü darbe girişimi yaptı. İşimizi gücümüzü bıraktık, vatanımızın peşine düştük. Velhasıl törenimizi de gerçekleştiremedik. Tabii kocaman gemi yağlı kızalrak üzerinde fazla da durmaz. Ama milletimiz müthiş bir mücadelenin içinde. Bize bir moral lazım dedik. Bu terör örgütüne bir cevap lazım. Biz bunu bir gün gecikmeyle Pazar günü indirelim dedik. Evet sadece bir gün sonra bu gemiyi tören ile gelebilen dostlarımız eşliğinde denize indirdik” ifadelerini kullandı. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ise geçmişte yurt dışından tedarik ile gerçekleştirilen bir çok projenin artık milli imkanlarla yapıldığının altını çizerek, “Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde yapılarak deniz kuvvetleri komutanlığımıza teslim ettiğimiz 40’a yakın platform bulunmakta olup halihazırda sözleşmeleri devam eden 20’den fazla platformun inşasına yönelik faaliyetlere devam etmektedir. Bunlara ek olarak milli elektronik silah sistemlerine ait projeler de müsteşarlığımız tarafından yürütülmekte olup askeri personellerimizin ihtiyaçları sağlanmaktadır” diye konuştu.

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Hızla değişen güvenlik denklemi, deniz kuvvetlerimizin operatif ve stratejik etkinliğinin daha da arttırılmasını dikte etmektedir. Bu yönde başarılı olmanın temel şartlarından biri de etkin güç aktarım kapasitesine, bir başka değişle istediği gücü istediği anda dünyanın her hangi bir bölgesine bulundurabilecek bir deniz kuvvetleri gücüne sahip olmaktır. Güç aktarım kapasitesinin geliştirilmesi yönündeki projeler Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra hız kazanmıştır. Sonrasında bölgesel güç aktarımına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilen TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar inşa edilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizi çok önemli bir noktaya taşıyacak olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu’nun inşası da devam etmektedir. Anadolu üzerindeki hava araçları ile birlikte gelecekteki deniz kuvvetleri gücümüzü asli unsurlarından birini oluşturacaktır. Halen tüm huzu ile devam etmekte olan bu projeler milli savunma sanayiimizin göz bebeğidir” şeklinde konuştu.

Geminin özellikleri Tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen TCG Sancaktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip. Türkiye’ de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmekte olan en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi olan Bayraktar ve Sancaktar, yerli ve özgün tasarım ile tamamen çelik olarak inşa edilmekte olup, gemilerin tüm üst binası ve köprü üstü camları balistik korumalı. Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak, helikopter platformu bulunmakta. Yükleme/boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin başında, kıçında ve yan tarafında birer adet kapak bulunmaktadır. Gemide, ayrıca, her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 adet LCVP çıkarma aracı yer almakta.