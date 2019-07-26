TCG Karabiga Gemisi, Ordu'da

- TCG Karabiga Gemisi'nin kente gelmesi - Gemiden genel görünüm - Vali Seddar Yavuz'un gemiyi ziyaret etmesi - Vatandaşların gemiyi ziyaretinden detaylarTCG Karabiga Gemisi Ordu 'daORDU (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga (P - 1205) Gemisi, Ordu 'ya demirledi.Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı'na gelen gemi, halkın ziyaretine de açıldı.Vatandaşlar, hem geziyi gezme fırsatı buldu, hem de fotoğraf çektirdi.Vali Seddar Yavuz da ziyaret ettiği gemi hakkında ilgililerden bilgi aldı.TCG Karabiga Gemisi, yarın demir alarak kentten ayrılacak.
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