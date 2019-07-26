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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
TCG Karabiga Gemisi Ordu’da

TCG Karabiga Gemisi Ordu’da

Gemiden detay görüntüler

Savaş Gemisi 

-Vatandaşların ziyaret etmesi
-Vali Sedar Yavuz'un gemiyi gezmesi
-Vatandaşlar ile röp.

( ORDU ) ORDU

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga (P-1205) Gemisi, Ordu Limanı'nı ziyaret etti. Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret eden gemi, Ordu Şehir İskelesi'ne demir attı. Halkın ziyaretlerine açık olacak olan TCG Krabiga Gemisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Hayatında ilk kez savaş gemisi gören vatandaşlar, gemiyi gezme fırsatı bularak bol bol fotoğraf çekti. Ordu Valisi Seddar Yavuz’un ve yoğun bir vatandaş topluluğu tarafından ziyaret edilen gemi, yarın sabah saatlerinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak. (SK-SLH-
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