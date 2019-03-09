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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TCG Gökçeada Fırkateyni Port Sudan'da

TCG Gökçeada Fırkateyni Port Sudan'da

- TCG Gökçeada Fırkateyni'nin Port Sudan Liman'ına gelişiTCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği bağları kapsamında Port Sudan 'a geldi.Pakistan'ın ev sahipliğinde, 46 ülke Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda 8 - 12 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen AMAN - 2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulundu.Fırkateyni, Hartum Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhabere Albay Murat İsen, Sudan Deniz Kuvvetlerinden En - Nair Filo Komutanı Kurmay Albay İbrahim Hammad, Hasab er - Rasul Deniz Astsubay Okul Komutanı Kurmay Albay Eş - Şibli Abdulbaki ve diğer subaylar karşıladı.

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