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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
TCG Alanya Bartın'da ziyarete açıldı

TCG Alanya Bartın'da ziyarete açıldı

Vatandaşların gemiyi gezmesi

Savaş Gemisi Hatıra Fotoğrafı Tatbikat Öğrenciler 

-Gemiden detay görüntüler
-Detaylar

( BARTIN ) - Vatandaşlar ilk kez savaş gemisi görmenin heyecanının yaşadı BARTIN

- Bartın Deniz Komutanlığına gelen TCG Alanya (M-265) mayın avlama gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar da ilk kez bir savaş gemisi görmenin heyecanını yaşadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk A sınıfı mayın avlama gemisi olan TCG Alanya (M-265), Karadeniz’deki Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında Bartın Deniz Komutanlığı Limanına demirleyerek vatandaşların ziyaretinde açıldı. 3 gün boyunca vatandaşlar tarafından gezilecek olan geminin ilk günkü ziyaretine ilgi oldukça yoğun oldu. Geminin ziyarete açıldığı saatten itibaren Boğaz mevkiindeki Bartın Deniz Komutanlığı limanına gelen vatandaşlar ve öğrenciler gemiyi ziyaret ederek bilgi aldı. Gemi personelinin vatandaşlarla yakından ilgilendiği ziyarette geminin sınıfı ve görev kapsamı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ziyarette vatandaşlar ayrıca bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Diğer yandan Gemi Komutanı Deniz Yarbay Ömür Taşçı, Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı makamında ziyaret etti. 2003 yılında üretilen TCG Alanya mayın avlama gemisi 50 personelle görev yapıyor. Türkiye’nin ilk A tipi mayın avlama gemisi olan TCG Alanya 3 Perşembe günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.
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