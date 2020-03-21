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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
TCDD'den sağlık personellerine destek

TCDD'den sağlık personellerine destek

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( ANKARA ) ANKARA

Sağlık Çalışanları Kışla 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş’ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, sağlık personellerine ‘alkış’ desteğine kayıtsız kalmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş’ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sağlık personellerine ‘alkış’ destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Çalışanlar ve yolcular çağrının 3’üncü gününde akşam saat 21.00’de yolculuk esnasında, alkışlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.
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