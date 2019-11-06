TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi - TBMM İzle
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyona katılanlar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi - Fuat Oktay'ın komisyondakiler ile el sıkışması - Komisyondan görüntüler TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. Sunumda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da yer aldı.
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