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17 Ekim 2017 Salı günü yayınlandı
TBMM önünde CHP’li milletvekilleri polis ile tartıştı

TBMM önünde CHP’li milletvekilleri polis ile tartıştı

TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan ve kendilerini Kadın Platformu olarak nitelendiren bir grup kadın, müftülerin nikah yetkisini protesto etmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, gerginliğe neden oldu. Çevik Kuvvet ekipleri direnen göstericilere müdahale ederken, 11 eylemci gözaltına alandı.

Polis Çevik Kuvvet Kadın Platformu Veli Ağbaba 


“2911'e göre meclisin 1 kilometre çevresinde eylem yapma izni yok”

Olayı duyan bazı CHP'li milletvekili Meclis Dikmen Kapısı'na geldi. Gözaltına alınan eylemcilerin bırakılmasını isteyen milletvekiller, kendilerine yasayı anlatan polis müdürü ile tartıştı. Polis müdürü, 2911 sayılı Kanuna göre Meclisin 1 kilometre çevresinde eylem yapma izni olmadığını milletvekillerine açıklamaya çalıştı.

Polis müdürüne sert çıkan CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, “Sizinle ilgili suç duyurusunda bulunacağız, senin vatandaşa böyle davranma hakkın yok. Her seferinde sizi görüyoruz. Bunun hesabını sizden soracağız' ifadelerini kullandı.

CHP'li vekiller ve kalabalık daha sonra olay yerinden ayrıldı.
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