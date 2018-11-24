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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun acı günü - ÇANAKKALE

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun acı günü - ÇANAKKALE

- Cenazeden görüntülerTBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun acı günü - Hakan Çavuşoğlu'nun, dün vefat eden kayınpederi Sezai Canlı'nın cenazesi, Çanakkale 'nin Biga ilçesinde toprağa verildi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çavuşoğlu ve eşine taziyelerini ilettiÇANAKKALE (AA) - TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun dün vefat eden kayınpederi Sezai Canlı'nın cenazesi, Çanakkale 'nin Biga ilçesinde defnedildi.Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün Biga'ya bağlı Çınardere köyündeki evinde vefat eden Sezai Canlı (88) için evinin önünde taziye çadırı kuruldu.1915 Çanakkale Köprüsü şantiyelerinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada Hakan Çavuşoğlu ve eşi Fatma Çavuşoğlu ile ailesine taziyelerini iletti.Çınardere Camisi'ndeki törene ise Sezai Canlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız katıldı.
Canlı'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Misyon Cenaze Bolat Köy Mezarlığı Akkale 

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