- TBMM heyeti Azerbaycan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemliyor

-Milletvekillerinin mıntıkalarda incelemelerde bulunması

-Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar röp.

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-MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın röp.

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-CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) 5 kişilik bir heyet, Azerbaycan’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemlemek üzere Bakü'de bulunuyor. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki heyette, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yer alıyor. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünivar, "Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Azerbaycan, Türkiye, bölge ve dünya için son derece önemli bir seçim çünkü Azerbaycan çok kritik bir noktada duruyor. Coğrafi konumu, Kafkaslardaki rolü, gerekse enerji imkanlarıyla gerçekten dünyanın vazgeçilmez ülkelerinden birisi. Biz de Türkiye’den çok büyük bir parlamenterler heyeti ile farklı farklı gruplarla gözlem yapıyoruz. Sabahtan itibaren farklı seçim noktalarında gözlemler yaptık. Gerek müşahitlerle, gerekse seçim sorumlularıyla, vatandaşlarla görüşmeler, gözlemler yaptık. Yoğun bir katılım var ve özellikle kadınların katılımının çok yoğun olduğunu gördük ki, bu demokrasiye kadınların aslında hep destek olduğunun da net göstergelerinden birisi. Defalarca seçme geldik, her birinde birazcık daha geliştiğini görüyoruz. Güvenlik tedbirlerinin yerinde olduğunun ve seçim işleyişinin de seçim pratiğine uygun olduğunu gördük. İnşallah akşam 7’den itibaren sandıklar açılacak. Açıldıktan sonra da Azerbaycan halkının demokratik tercihleri o sandıktan neyse o çıkacak. İnşallah Azerbaycan için Türk dünyası için tüm dünya için hayırlı olacak bir sonuç olur diye umut ediyoruz" dedi.

"İstikrar bizi de etkileyecektir" Azerbaycan’daki seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bugün Azerbaycan halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gittiler. Sabah erken saatlerde başlayan bir süreçti, öğlen saatlerinde gittikçe azalmaya başladı.

7’ye kadar büyük bir başarı, büyük bir yerindelikle sonuçlanacak. Azerbaycan'ın gerçekten bölgesinde büyük bir güç, denge unsuru olduğunun farkındayız. Türkiye için çok önemlidir Azerbaycan seçimleri çünkü istikrar bizi de etkileyecektir. Sonuçların Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Seçimlere katılımın yoğun olduğunu vurgulayan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Azerbaycan halkı, müşahitlerin gözlemi altında hür ve güzel bir seçim yapıyorlar. Herhangi bir problem yok. Gezebildiğim kadar sandık bölgelerini gezdik. Azerbaycan halkının yoğun ilgi gösterdiğini memnuniyetle gördük. Herhangi bir problem görülmüyor, şu ana kadar herhangi bir sorun gözlemlemiş değiliz. Türkiye açısından hangi parti olursa olsun ortak faydamız güçlü bir Azerbaycan’ın bölgede kuvvetli olması ve bugün yapılacak olan seçimlerden Azerbaycan devletinin daha güçlü çıkacaktır. Azerbaycan’ın bugün yapacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem ülkemize, Azerbaycan’a, hem de dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve güçlü bir Azerbaycan’ın Türkiye için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. Azerbaycan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini TBMM, AKPM, AGİTPA, TÜRKPA ve KEİPA’dan toplam 15 milletvekili gözlemliyor. En kalabalık heyeti ise TBMM heyet oluşturuyor.

