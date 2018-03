TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, kitabını imzaladı

-Vali Ahmet Çınar'ın konuşması

- Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan'ın hayatını anlatan "Ağabey Köksal Toptan" adlı kitap için Bülent Ecevit Üniversitesinde söyleşi ve imza günü düzenlendi.

BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan imza törenine, TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan eşi Saime Toptan, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Eski Bakan Ülkü Güney, Eski Ohal Valisi Necati Çetinkaya, Eski Vali Saffet Arıkan Bedük, Eski Milletvekili Saffet Kaya, Yağız İle Gazeteci Yavuz Donat, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Arşivindeki belgelerini sakınmadan paylaşan Köksal Toptan'a üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum" Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; "Üniversitemizin yayınlarından biri olan 'Ağabey Köksal Toptan' kitabını ÖSYM Başkanımız Prof. Dr. Mahmut Özer, rektörlüğü döneminde armağan etmişlerdir. Sayın Köksal Toptanın siyasetin içinde yaşadığı her dönem ve attığı her adım ayrı bir kitaba konu olması gereken bir başarı öyküsüdür. 'Ağabey Köksal Toptan' kitabının hazırlandığı dönemde hatıralarını ve zengin arşivindeki belgelerini sakınmadan paylaşan Sayın Köksal Toptan'a üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Ağabey ismi kendilerine çok yakıştı" TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan 60 yıllardan bugüne kadar hep siyasetle iç içe olmuş değişik partiler her dönem önemli bir isim olarak kendisini partilerden davet etmişler diyen Vali Ahmet Çınar'da imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Bugün Türkiye'mize ve Zonguldak şehrimize uzun süre önemli hizmetler vermiş ve şehrimizin yetiştirmiş olduğu önemli devlet adamlarından ve Ağabey ismini şehrin artık kullandığı Köksal Toptan Ağabeyimizin bir vefa göstergesi olarak üniversitemiz tarafından onun hayatının özetini anlatan kitap vesilesi için hep birlikte buradayız. Köksal Toptan 60 yıllardan bugüne kadar hep siyasetle iç içe olmuş değişik partiler her dönem önemli bir isim olarak kendisini partilerden davet etmişler. Üst görevlerde görev vermişler Türkiye'nin hizmetinde kendisinden faydalanmak istemişler. Bu çok önemli saygı değer bir kişilik olduğunu bizlere gösteriyor. Hem bütün ömür siyasetle geçecek hem de siyaset üstü kişilik kimlik ile topluma mahal olacaksınız bu yönü ile Ağabey ismi kendilerine çokta yakıştı. Bizde Köksal Ağabey diyoruz. Ama Köksal ağabey kitabıyla da daha geniş kitlelere onun hayat hikayesi başarı hikayesi herkese öğretmekte ilan etmekte bu ölümsüzleşmek dediğimiz isim daha yayılır daha bilinir hale gelecektir" dedi.

"Türk siyaset hayatına ve Türk eğitim hayatına yetişen gençlere siyasetteki ilgisine yer yer ışık tutabilecek bir takım anılarla dolu" Kitabının imza töreninde konuşan TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan; "Böyle bir üniversitenin yaşayan bir siyasetçiyi konu alan onun hayatını anlatan bir kitap çıkarması bir fani için şereflerin en büyüğüdür. O nedenle bu kitap için çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu kitap Türk siyaset hayatına ve Türk eğitim hayatına yetişen gençlere siyasetteki ilgisine yer yer ışık tutabilecek bir takım anılarla dolu. Bütün gençlerimizin siyasete ilgi duymasını isterim. Siyasete ilgiyi de 'ben siyasete ilgi göstereyim a partiye de üye olayım sonrada milletvekili olayım' şekline getirmesinler. Kendisini iyi yetiştiren çok okuyan çok çalışan bir tarafta sosyal hayatla ilgilenirken öbür taraftan kesinlik ile ailesi ihmal etmeyen okulunu ihmal etmeyen bir program çerçevesinde yetişecek olan gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini daha sağlam hale getireceklerdir. Ama marifet bu zorlukları yenmektir. Ben bizim gençlerimizin bizim çocuklarımızın bunları yeneceklerini yürekten inanıyorum. İşte bu kitap sevgili konuklar bu anlattıklarımın hikayesidir. Buda anlattığım kadar kolay yazılmadı. Esra Güner Hacıoğlu 8 ay uğraştı. Kendisine teşekkürlerimi minnettarlığımı sunmak istiyorum" dedi.

Köksal Toptan, konuşmasının ardından kitabını imzaladı.