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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM duvarına bırakılan ve sinyal veren şüpheli cisim patlatıldı

TBMM duvarına bırakılan ve sinyal veren şüpheli cisim patlatıldı

- Şüpheli cisimden görüntü

Bomba İmha Uzmanı Bomba İmha Uzmanları Fünye Polis Ekipleri Irak 

-- Bomba imha uzmanının çalışmaları
-- Cismin patlatılması
-- Yolun araç trafiğine kapatılması
-- Genel ve detay

( ANKARA - ÖZEL) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Dikmen Caddesi girişi üzerindeki duvar kenarına bırakılan ve sinyal veren şüpheli cisim, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Edinilen bilgiye göre, TBMM'nin Dikmen Caddesi üzerindeki duvar kenarına bırakılan bir cisim Meclis'te görevli polisler tarafından fark edildi. Kontrol amaçlı cismin yanına giden görevliler, cismin sinyal verdiğini fark etti. Bomba olma ihtimali üzerinde duran polis, cismin etrafına güvenlik şeridi çekmesinin ardından bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli cisme fünye yerleştirdi. Dikmen Caddesi'nin çift taraflı olarak trafiğe kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan cisim, dokunmaya hassas alarmlı kilit çıktı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı. Vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi Güvenlik şeridine aldırış etmeden cismin yanından geçen bazı vatandaşları polis ekipleri uyardı. Öte yandan, cadde üzerinden geçen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
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