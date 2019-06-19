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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı - ANKARA

TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı - ANKARA

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve karşılanması - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.

Toplantı Çekim 

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