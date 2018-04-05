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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Tüzün - BİLECİK Haberi

TBMM Başkanvekili Tüzün - BİLECİK Haberi

- TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün açıklaması - CHP Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan'ın açıklaması - DetaylarTBMM Başkanvekili Tüzün: - "(Su abonelerine gönderilen tebliğ) "Komşusunu komşusuna düşman eden bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız.BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediyesi tarafından su abonelerine gönderilen tebliğde kenttin çeşitli yerlerine 2013 yılında yapılan su depolarının ücretlerinin yansıtılması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.CHP Bilecik İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Tüzün, "Uygulanan politikayı yanlış buluyoruz. Türkiye'de bir çok belediye bu payları almıyor. Burada işin esası 2014 seçimi geçti, 2015 genel seçimi geçti, 2016 nisanda referandum geçti, bu referandum önce olmayıp da aradan 5 yıl geçtikten sonra tebligatların çıkmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Komşusunu komşusuna düşman eden bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. Çünkü aynı blokta, aynı sitede aynı apartmanda oturan iki farklı daireden iki farklı ücret istenmektedir.Açıkçası rayiç bedellerinin güncellenmeden yapılmasından kaynaklanan bir uygulama söz konusudur. Bunun yasal, idari ve hukuk sürecini hep birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.
CHP Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan ise yaklaşık 15 bin aboneye gönderilen harcama katılım paylarının tepki gördüğünü belirterek, "Halkımızdan katılma payına esas olan gayrimenkullerin emlak değerleri güncellenmeden katılım bedelleri istenmektedir. Bu talep halkımızı karşı karşıya getirmektedir. Türkiye genelinde birçok belediye bu payları istemek iken Bilecik Belediyesinin gereksiz harcamalarından kaynaklanan bütçe açığını kapatmak mı istiyorsunuz?" görüşlerini aktardı. Bilecik Belediyesi tarfından geçtiğimiz günlerde bazı abonelere harcama katılım payları nedeniyle tebligat gönderilmişti.

Politika Gayrimenkul Toplantı Bütçe Açığı Referandum 

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