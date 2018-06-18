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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Aydın: 'Ya terör ya da siyaset diyecekler' - ADIYAMAN Haberi

TBMM Başkanvekili Aydın: 'Ya terör ya da siyaset diyecekler' - ADIYAMAN Haberi

TBMM Başkanvekili Aydın: "Ya terör ya da siyaset diyecekler" - ADIYAMAN - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın esnaf ziyareti - Aydın'ın açıklamaları"Ya terör ya da siyaset diyecekler" - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - Bütün siyasi partilerin şiddetle arasına mesafe koyması lazım, bir tercihte bulunması lazım. Ya terör ya da siyaset diyecekler, ya şiddet diyecekler ya da demokrasi diyecekler. Bu ikilemde de samimi tercihte bulunmak zorundalar"ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bütün siyasi partilerin şiddetle arasına mesafe koyması lazım, bir tercihte bulunması lazım. Ya terör ya da siyaset diyecekler, ya şiddet diyecekler ya da demokrasi diyecekler. Bu ikilemde de samimi tercihte bulunmak zorundalar." dedi.
Aydın, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile Eski Kahta Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.Ziyaretlerin ardından, AA muhabirine, AK Parti'nin Arnavutköy seçim irtibat bürosuna ses bombası atılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, 24 Haziran seçimlerine huzur ve barış içerisinde gidilmesi ve milletin özgür iradesinin sandığa yansıması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Her siyasi partinin seçim sürecinde özgür şekilde propagandasını yapmasını arzu ettiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"Hiç tasvip etmediğimiz durumlar olabiliyor. Şiddet eğilimlerinin olması, terör hadiselerinin yaşanması bizleri de ziyadesiyle üzmektedir. Bu tür olaylar ülke, millet ve demokrasimize yakışmıyor. İnsanlar bir tercih yapmak zorundadır. Biz bu ülkede demokratik kanallarla huzur içerisinde rahat bir şekilde siyaset yaparak halka hizmet etmek mi istiyoruz, yoksa tam tersine siyaseti ve demokrasiyi ortadan kaldıran, terör eylemleriyle ülkeyi kaosa, krize mi yöneltmek istiyoruz? Herkesin kendini çek etmesi lazım. Bütün siyasi partilerin bu anlamda şiddetle arasına mesafe koyması lazım, bir tercihte bulunması lazım. Ya terör ya da siyaset diyecekler, ya şiddet diyecekler ya da demokrasi diyecekler. Bu ikilemde de samimi tercihte bulunmak zorundalar." - "Bu halkı ikna etme şansınız yok"Aydın, halkın her şeyin farkında olduğunu ve buna en güzel cevabını 24 Haziran'da sandıkta vereceğini kaydetti.
Siyasi partilerinin tamamının, eğer siyaset yapmak istiyorlarsa terörü kınamaları, terörle aralarına mesafe koymaları, teröre karşı demokratik kanalları ve siyaseti panzehir olarak güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Aydın, "Terörle aranıza mesafe koyamıyorsanız bu halkı ikna etme şansınız yok. Bu halk zaten 24 Haziran'da demokratik kanallarla şiddet ve teröre karşı olduğunu, bu ülke ve milletin gelişimi önündeki tüm engelleri kaldırmak suretiyle büyük bir cevap verecektir." diye konuştu.
Aydın, Adıyaman 'a yapılacak yatırımlardan da bahsederek, şöyle devam etti:"Kente yapılacak müzenin projesi tamamlandı. Hem panorama müzesi olacak hem de arkeoloji müzesi olacak. Adıyaman 'daki tüm ören yerlerine ait eserlerin sergileneceği, aynı zamanda onların tanıtımını yapacak ayrı bölümlerin de olacağı çok güzel, maliyeti belki 70 milyon liraya varan büyük bir projenin, biz inşallah bu yıl içerisinde inşaatına başlayacağız. Yakın tarihte ihale tarihi açıklanacak. Adıyaman , turizm konusunda yükseliş trendine girecektir."

Seçim Süreci Siyasi Partiler Ses Bombası Siyasi Parti İran Seçimleri 

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