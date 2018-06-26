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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Aydın: 'Milletin emrinde olmaya devam edeceğiz' - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın: 'Milletin emrinde olmaya devam edeceğiz' - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın: "Milletin emrinde olmaya devam edeceğiz" - ADIYAMAN

: - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın AK Parti Gölbaşı ilçe binasına gelmesi genel görüntü - Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşması - Ahmet Aydın vatandaşlarla vedalaşmasıTBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Bizler seçilmişler olarak inşallah sizlerin emrinde, sizlerle birlikte bu milletin emrinde olmaya devam edeceğiz"ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bizler seçilmişler olarak inşallah sizlerin emrinde, sizlerle birlikte bu milletin emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi.
Aydın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Adıyaman listesinden Meclise giren milletvekilleri ile Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Gölbaşı ilçe binasında yaptığı konuşmada, yeni Türkiye'nin yazılmasında bu yeni tarihin yazılmasında hep birlikte el birliğiyle imza attıklarını ve mührünü vurduklarını belirtti.
24 Haziran'ın tarihi bir seçim olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"24 Haziran'ın tarihi bir seçim olduğunu söyledik. Hep böyle ifade ettik. Bu asrın seçimini zalimlere karşı bütün mazlumların duasıyla bu davanın gerçek sahipleri olan bu millet kazandı. Hamdolsun milletimiz kazandı. Türkiye ve demokrasimiz kazandı. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Dedik ya bu coğrafyanın mağdurları kazanmış oldu. Bu umudu boşa çıkarmamış olduk. Ben herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizler seçilmişler olarak inşallah sizlerin emrinde sizlerle birlikte bu milletin emrinde olmaya devam edeceğiz."Daha sonra Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve parti yöneticileri ile Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ile bir süre görüştü.

Mazlum Seçim Süreci Allah 

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