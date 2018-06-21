TBMM Başkanvekili Aydın - ADIYAMAN

- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşmasıADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bilin ki Türkiye'nin 24 Haziran'da AK Parti'den başka bir çıkışı, başka bir şansı olamaz." dedi. Aydın, beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ile Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde partisinin seaçim irtibat bürosunu ziyaret etti.Burada partililere seslenen Aydın, bu seçimin yeni Türkiye'nin seçimi olacağını, bu seçimde verilecek kararla eski Türkiye mi yoksa yeni ve güçlü Türkiye mi, bunun belirleneceğini ifade etti. 24 Haziran'daki seçimlerde önemli bir karar verileceğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:"Bu seçimle çocuklarımıza nasıl bir Türkiye emanet etmek isteyeceğimizi belirleyeceğiz. Onun için herkese bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu, bir oyun onların oyunlarını bozacağını söyleyiniz. Herkesin kapısını çalınız. Başka partilerde gönlü olanlara, bize kırgın olanlara lütfen gidiniz."Aydın, Recep Tayyip Erdoğan ile baş edemeyeceğini anlayan, onu milletin sinesinden alamayacağının farkına varanların başka bir oyun tezgahladıklarını, bunun için çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek AK Parti'den görünmeye çalışanların şimdi başka fitnelerin peşinde olduğuna işaret etti.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesinin önemine değinen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu fitnenin ne kadar büyük fitne olduğunu biliyor musunuz? Sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bilin ki Türkiye'nin 24 Haziran'da AK Parti'den başka bir çıkışı, başka bir şansı olamaz. Eğer cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olmazsa onların cumhurbaşkanını bir saat bile orada tutacaklarını düşünür müsünüz? Amaç fitne, sistemi tıkamak, cumhurbaşkanını orada oturtmamak ve cumhurbaşkanına yürütmeyi çalıştırmamak. Gelsin geriye eski Türkiye devleti. Onun için uyanık olacağız, bir ve beraber olarak daha diri bir şekilde bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz."