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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Yıldırım, Xi'an Büyük Cami'ni Ziyaret Etti

- TBMM Başkanı Yıldırım, Xi'an Büyük Cami'ni Ziyaret Etti

Güney Kapısı Surları

-Xi'an Büyük Cami'ni ziyareti
-Qin Shi Huang'ın mezarını ziyaret

( PEKİN ) - TBMM Başkanı Yıldırım, Xi'an Büyük Cami'ni ziyaret etti PEKİN

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Çin’de Xi'an Büyük Cami'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin’deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'in Xi'an kentinde yer alan Güney Kapısı Surları ve Xi'an Büyük Camii'ni ziyaret etti. İlk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarını da ziyaret eden Yıldırım, Qin Terracotta Savaşçıları ve Atlar Müzesi'ni gezerek anı defterini imzaladı.
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