TBMM Başkanı Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, Bircan'ın cenaze törenine katıldı - EDİRNE
- Cenaze namazından görüntülerTBMM Başkanı Yıldırım ve Kılıçdaroğlu Edirne 'de cenaze törenine katıldı - TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın cenaze törenine katıldıEDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın cenaze törenine katıldı. Erdin Bircan için Selimiye Camisinde Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde Bircan'ın annesi Müferi, eşi Bahriye, oğulları Eren ve Erdem Bircan taziyeleri kabul etti.TBMM Başkanı Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu camiye girişinde Bircan'ın ailesine taziyelerini iletti.Erdin Bircan'nın cenaze törenine, Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Edirne Valisi Ekrem Canalp, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Bircan'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirne 'nin Enez ilçesinde bağlı Hasköy Mezarlığı'na götürüldü.TBMM Başkanı Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'nın son yolculuğunda cenaze törenine katılmak için Edirne 'de olduğunu belirtti. Bircan'ın doktorların tüm gayretine rağmen vefat ettiğini anlatan Yıldırım, " Ben milletvekilimize Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bircan'ın elim bir rahatsızlık geçirdiğini, uzun süre yaşama direnmesine rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Her dönem şükran borçluyuz ona, her dönem saygı duyduk. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdi, uzun süre yaşama direndi.Ama sonuçta kader kaçınılmaz.Allah rahmet eylesin, kendisine, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi. Bircan'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirne 'nin Enez ilçesinde bağlı Hasköy Mezarlığı'na götürüldü.Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçirmiş, yaklaşık 4 ay Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören Bircan (59) dün vefat etmişti.