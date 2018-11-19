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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, tekstil fabrikasını ziyaret etti (2) - EDİRNE

TBMM Başkanı Yıldırım, tekstil fabrikasını ziyaret etti (2) - EDİRNE

- Ziyaretten görüntülerTBMM Başkanı Binali Yıldırım Edirne 'de fabrika ziyaret ettiEDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Edirne 'de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.Yıldırım, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra ziyaret ettiği Edirne Valiliği'nin ardından, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan giyim fabrikasına geldi.Yıldırım'ı, fabrika yerleşkesinde yer alan Edirne Giyim Sanayi Kreşi'nde kalan çocuklar ve işçiler karşıladı. Çocuklarla ilgilenen Yıldırım, kreşi de gezdi. Edirne Giyim Sanayi Genel Müdürü Mümtaz Erman'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yıldırım, fabrikada kesim, pantolon, ceket bantlarını gezerek, işçilerle sohbet etti. - Zeynep bebeğe ziyaretDaha sonra AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin yeni doğan torunu Zeynep'i görmek için Akmeşe'nin evine gelen Yıldırım, ay başında doğan Akmeşe'nin torunu Zeynep Takcı'yı kucağına alarak sevdi.Yıldırım, Zeynep'in annesi Nurbanu Akmeşe Takcı, dede Akmeşe ve anneanne Fatma Nurcan Akmeşe'yi tebrik etti. Yıldırım, Zeynep bebeğe altın taktı.Yıldırım, buradaki ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti.Ziyaretlerde, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da yer aldı.

Tekstil Fabrikası Fabrika Cenaze 

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