Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü - İZMİR

TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü - İZMİR

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'den görüntülerTÜRKPA 8. Genel Kurulu - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulunduİZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu.Anadolu Ajansı'nın "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında, TBMM Başkanı Yıldırım'ın başkanlık ettiği ve üye ülkelerin meclis başkanları ile TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'un katıldığı TÜRKPA Asamble Konseyi'nin ardından aile fotoğrafı çektirildi.Daha sonra ikili görüşmelere geçildi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Meclis Başkanları Gözlemci Ülke 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı