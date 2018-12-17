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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan’da İzle

- TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan’da İzle

Yıldırım’ın uçaktan inişi

Başkent 

-Yıldırım’ın karşılanması
-Detay

( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Yıldırım, Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanı'nda Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve yetkililer tarafından karşılandı. Yıldırım, Budapeşte’deki temasları kapsamında Ulusal Meclis Başkanı Lazslo Köver, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek. TBMM Başkanı daha sonra Budapeşte’deki Türk Şehitliği'ni ve Gül Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.
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