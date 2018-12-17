- TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan’da Gül Baba Türbesi'ni Ziyaret Etti



- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Macaristan’da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu ve dua etti. Yıldırım'a, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve TİKA Budapeşte Koordinatörü Suna Çolakoğlu da eşlik etti.

