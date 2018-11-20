TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan mevkidaşıyla görüştü



- İzmir’de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Sayın Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kuruluna katılmak üzere İzmir’de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA’nın 10. kuruluş yıldönümü adına düzenlenen konferansa katılımın ardından ikili görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konferansın ardından Kırgızistan Meclis Başkanı Sayın Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

