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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistan'da - BİŞKEK Haberi

TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistan'da - BİŞKEK Haberi

- Karşılama töreninden detaylar - Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a ekmek ve kaymak ikramıBİŞKEK (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'e geldi.Çin temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'nda törenle karışılandı.Yıldırım ve beraberindekileri, Kırgızistan Parlamento Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Almazbek Baatırbekov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdrahmanov ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geleneksel kıyafetler giyen Kırgız gençler ekmek ve kaymak ikram etti.TBMM Başkanı Yıldırım temasları kapsamında, Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile görüşecek, Bişkek Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Beko Başkent 

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