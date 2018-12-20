TBMM Başkanı Yıldırım: '(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbul lularla paylaşacağız" - İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.