TBMM Başkanı Yıldırım: 'İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım: "İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz" - İSTANBUL - Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.