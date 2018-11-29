TBMM Başkanı Yıldırım: 'İnsanlığın en büyük sorunlarının başında terör, şiddet, savaş, göç ve bulaşıcı hastalıklar gelmektedir' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım: "İnsanlığın en büyük sorunlarının başında terör, şiddet, savaş, göç ve bulaşıcı hastalıklar gelmektedir" - İSTANBUL - Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.