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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, ikili görüşmeler yapıyor

TBMM Başkanı Yıldırım, ikili görüşmeler yapıyor

görüşmeden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Meclis Başkanları Toplantı Beko Kuruluş Yıldönümü Konferans 


- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kuruluna katılmak üzere İzmir’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA Asamble Konseyine başkanlık etmesinin ardından Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşme yaptı. TÜRKPA 8. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla Swiss Otel’de gerçekleştiriliyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk kısmı basına kapalı olan toplantıda, TÜRKPA Asamble Konseyine başkanlık etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Yıldırım, TÜRKPA’nın 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansta konuşma yapacak. Yıldırım’ın yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile gözlemci ve misafir meclis başkanları da konuşma yapacak.
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