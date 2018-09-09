TBMM Başkanı Yıldırım: 'Hepimiz, aynı çınarın yapraklarıyız' (3) - BİLECİK İzle
TBMM Başkanı Yıldırım: "Hepimiz, aynı çınarın yapraklarıyız" (3) - BİLECİK - 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıkalamaları 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük ŞenlikleriTBMM Başkanı Yıldırım: "Hepimiz, aynı çınarın yapraklarıyız."BİLECİK - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilecik ’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak konuşma yaptı. - 3 -