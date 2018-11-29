TBMM Başkanı Yıldırım: 'Filistin'de devam eden işgal, bir takım oldu bittilerle tahkim edilmeye çalışılıyor' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım: "Filistin'de devam eden işgal, bir takım oldu bittilerle tahkim edilmeye çalışılıyor" - İSTANBUL - Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.