TBMM Başkanı Yıldırım: '(FETÖ) Bu örgüt Türkiye'nin olduğu kadar, kadrolarını yerleştirdiği diğer ülkeler için de tehdittir' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım: "(FETÖ) Bu örgüt Türkiye'nin olduğu kadar, kadrolarını yerleştirdiği diğer ülkeler için de tehdittir" - İSTANBUL - Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.