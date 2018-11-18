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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, ERSİAD'ı ziyaret etti - ANTALYA

TBMM Başkanı Yıldırım, ERSİAD'ı ziyaret etti - ANTALYA

- ERSİAD tabelası - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğine gelmesi - Ziyaretten görüntü - Vatandaşlardan detayTBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerle ilgilendi - Yıldırım, Antalya - Burdur kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi ile makam aracını durdurup yakından ilgilendiANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya - Burdur kara yolunda meydana gelen trafik kazasında makam aracını durdurup yaralılarla ilgilendi.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2018 - 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni sonrası Antalya 'ya hareket eden Yıldırım'ın yol güzergahında, iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.Kazada yaralanan 4 kişiye, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.Kazayı gören Yıldırım, makam aracını durdurup yaralıların yanına gitti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Yıldırım, Antalya 'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve katılımcılarla sohbet etti.Ziyarette Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yer aldı.

Güzergah Trafik Kazası Geçmiş Olsun Makam Aracı 

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