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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, Edirne Valiliğini ziyaret etti Haberi

TBMM Başkanı Yıldırım, Edirne Valiliğini ziyaret etti Haberi

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ziyaretiEDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Selimiye Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası Edirne Valiliğine geçti.Burada kendisini Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.Valilikteki ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de yer aldı.Vali Canalp TBMM Başkanı Yıldırım'a kentin yerel el sanatlarından Edirne kari süslemeli seramik üzerine Selimiye Camisi işlemeli tablo, Yıldırım da Canalp'a TBMM amblemli seramik anı tabağı hediye etti.

Cenaze Cenaze Namazı El Sanatları 

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