TBMM Başkanı Yıldırım: 'Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkardık' (5) - BİLECİK
TBMM Başkanı Yıldırım: "Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkardık" (5) - BİLECİK - 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları - Aile fotoğrafı çekimi - Hediye taktimi 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük ŞenlikleriTBMM Başkanı Yıldırım: "Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkardık."BİLECİK - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilecik ’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak konuşma yaptı. - 5 -