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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret - İSTANBUL

TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret - İSTANBUL

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler - TBMM Başkanı Yıldırım'ın açıklamaları - Yıldırım, dün gece Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne ziyarette bulundu - TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkeyi bu hale getirdik, kalkındırdık. Doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz."İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkeyi bu hale getirdik, kalkındırdık. Doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.
Yıldırım, dün gece Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti.Taksicilerle görüşen Yıldırım, yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra buradaki taksicilerle tekrar bir araya gelme fırsatı olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın açıldığını ancak henüz tam kapasiteyle çalışmadığına dikkati çeken Yıldırım, "( İstanbul Havalimanı) Önümüzdeki sene içerisinde, peyderpey tam kapasiteye ulaşacak. Orada da ülkemize gelen misafirlere, yurt içinden seyahat eden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceksiniz. Sizler alın teriyle, helal kazanan insanlarsınız. Ömrünüzü bu işlere vermiş insanlarsınız." diye konuştu.

İsaf Helal 

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