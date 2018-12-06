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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de ZTE Firmasını Ziyaret Etti

- TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de ZTE Firmasını Ziyaret Etti

Ziyaret detay

( PEKİN ) - TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de ZTE firmasını ziyaret etti PEKİN

Laboratuvar Teknoloji Borat 


- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin’in Xi’an kentinde ZTE teknoloji firmasının Ar-Ge merkezini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin’de, Çin medeniyetinin kurulduğu Şensi eyaletine geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin’in Xi’an kentinde ZTE teknoloji firmasının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini ziyaret etti. ZTE’nin iletişim teknolojileriyle ilgili çalışmaları ve 5G teknolojisiyle ilgili bilgi alan Yıldırım, Ar-Ge laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Türkiye’de ZTE ortaklığıyla yapılan Ar-Ge çalışmalarına değinen Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti olarak geleceğin teknolojilerine daha fazla ZTE Netaş birlikteliğine bundan sonra devam edecektir. Çin ve Türkiye’nin gelecekteki yeri bilgi iletişim teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerinde yer almaktır" dedi.

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