TBMM Başkanı Yıldırım: 'Bu topraklarda düzenlenen 'Toy şölen vesilesi' hepimizin sevincidir, gururudur' (1) - BİLECİK İzle
TBMM Başkanı Yıldırım: "Bu topraklarda düzenlenen 'Toy şölen vesilesi' hepimizin sevincidir, gururudur" (1) - BİLECİK - 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıkalamaları 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük ŞenlikleriTBMM Başkanı Yıldırım: "Bu topraklarda düzenlenen 'Toy şölen vesilesi' hepimizin sevincidir, gururudur."BİLECİK - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilecik ’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak konuşma yaptı.