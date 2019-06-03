TBMM Başkanı Şentop ve Numan Kurtulmuş Kırklareli'de cenaze namazına katıldı



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş AK Parti üyesi Kadir Doğan'ın cenazesine katıldı.

Geçmiş Dönem AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı yapan Kadir Doğan (55) bir süredir geçirdiği kanser hastalığına tedavi gördüğü hastanede yenik düştü. Kadir Doğan'ın cenazesi Ahmet Cevdet Camisinde düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Düzenlenen törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yanı sıra Doğan'ın sevenleri, partililer ve ailesi katıldı.

(HÇ -

