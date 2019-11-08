TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye’nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz' - MEKSİKO
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye’nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz" - MEKSİKO - TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasıMEKSİKO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen “Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm” başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.
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