Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami’ni ziyaret etti

- TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami’ni ziyaret etti

Cami ziyaret

( TOKYO ) TOKYO

Hatıra Fotoğrafı 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya’da, Tokyo Camini ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, “19. Yüzyılda Yıldız Sarayı’ndan Japonya’ya bakmak” konulu sergiyi gezdi. Kültür Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı