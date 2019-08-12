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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da bayramlaştı

Bayramlaşma töreninden detaylar

Siyasi Parti Bayramlaşma 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ’da yetkililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop için Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan sahil alanda bayramlaşma töreni düzenlendi.
Tekirdağ Valiliğince Süleymanpaşa sahil dolgu alanda düzenlenen bayramlaşma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kınacaoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yaklaşık 500 metrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu. Bayramlaşma töreninin ardından yetkililer sahilde oturup çay içerek sohbet etti.-
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